Песков заявил, что страны Запада фактически поддерживают террористические методы Киева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты и другие страны Запада, поставляя вооружение Украине, фактически поддерживают террористические методы Киева, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Поддерживая киевский режим, и де-факто, и де-юре и Вашингтон, и Лондон, и Париж, и Берлин, и другие столицы коллективного Запада поддерживают террористические методы его работы», – заявил он в интервью «Первому каналу».

Как отметил пресс-секретарь президента России, Главное управление разведки (ГУР) Украины занимается террористической деятельностью, при этом само это подтверждает.

Напомним, Песков, говоря о заявлениях Киева о том, что его главная цель – президент России Владимир Путин – назвал их очередным проявлением терроризма.

Как писал сайт KP.RU, ранее руководитель ГУР Украины Кирилл Буданов признал причастность Киева к терактам на территории Российской Федерации, а также прокомментировал возможность покушения на Владимира Соловьева и Александра Дугина.