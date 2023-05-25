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НовостиПолитика25 мая 2023 9:29

Песков назвал террористическими заявления Киева, что "Путин - главная цель"

Такие заявления подтверждают правильность начала СВО
Роман ПОЛОСИКОВ
Песков назвал террористическими заявления Киева, что "Путин - главная цель"

Песков назвал террористическими заявления Киева, что "Путин - главная цель"

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заявления Киева о том, что их главная цель — президент России Владимир Путин — очередное проявление их терроризма. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Такие слова в очередной раз подтверждают правильность начала специальной военной операции, отметил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее он также назвал попытки терактов на территории АЭС в Российской Федерации враждебными действиями Киева, но выразил уверенность в том, что российские силовые структуры будут продолжать пресекать любые попытки диверсий.

Помимо этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва учитывает, что за атаками беспилотников на Кремль стоят именно украинские спецслужбы. Осознавая это, Россия будет выстраивать план дальнейшей работы, а какое именно подразделение причастно к этому, не имеет особой разницы.