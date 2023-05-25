Бывший аналитик ЦРУ Джонсон: Россия преподала Западу урок, но он его не усвоил Фото: Александр КОЦ

Страны Запада, недооценившие возможности российской армии и экономики, допустили большую ошибку. Такого мнения придерживается бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

"Этот год ничему не научил их. С прошлого марта нам внушают, что у России со дня на день кончатся ракеты и так долго они не потянут и так далее", - заявил Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По словам эксперта, в странах Запада искренне верят, что экономика и вооружение России в ужасном состоянии, однако недавние события на Украине доказывают обратное. Запад ошибается, недооценивая возможности Москвы, считает аналитик.

"Последние три недели российская армия наносит масштабные ракетно-бомбовые удары, невиданные с начала конфликта. Она с успехом поражает цели на Украине, ей не может противостоять и система ПВО", - заключил специалист.

Между тем, экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что на разрешение украинского конфликта и сложившуюся в пользу России обстановку не повлияет поставки американских истребителей F-16. Об этом эксперт заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.