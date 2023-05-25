Российско-британская торговая палата приостановила длительность представителя РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российско-британская торговая палата (РБТП, Russo-British Chamber of Commerce) приостановила длительность представителя России. Такое заявление в четверг, 25 мая, сделал глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

«Все надеются на то, что закончатся когда-то все эти сложности, турбулентности и возобновится работа … Надеемся, что в ближайшее время сможем возобновить работу делового совета, несмотря на все политические ветры, которые в Британии дуют», - приводит ТАСС заявление главы ТРГ, который также напомнил, что представительство Российско-британская торговая палаты является самой старой палатой, «еще при царе созданная».

Катырин также указал на увеличившиеся объемы работы представительств палаты на Востоке, в Латинской Америке и в Африке, отметив, что российские представительства в Турции, Китае, Индонезии «сталкиваются с повышением нагрузки», а также «заняты поиском партнеров компаниям - там, где разорваны цепочки, поставщики и так далее».

Напомним, на прошлой неделе, 19 мая, Великобритания расширила антироссийские санкции. Ограничительные меры ввели против 86 юридических и физических лиц, связанных с Россией.