Британия расширила антироссийские санкции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Великобритания расширила антироссийские санкции, введя ограничительный меры в отношении 86 юридических и физических лиц, которые связаны с Россией

Введены санкционные ограничения в отношении восьми компаний, связанных с производством металлов. В «черны список» были включены связанные с Росатомом компании, производящие современные материалы, а также технологии, в том числе лазеры.

Ограничения введены в отношении Металлинвестбанка и «Дом РФ», а также гендиректора концерна «Калашников» Владимира Лепина, основателя «Русской медной компании» Игоря Алтушкина и руководителя Запорожской АЭС Олега Романенко.

Напомним, ранее появилось сообщение о том, что США планируют включить в новый пакет антироссийских санкций примерно 300 компаний, судов и самолетов. Уточнялось, что ограничительные меры коснутся 70 российских и иностранных предприятий, в том числе компаний, задействованных в попытках обойти действующие меры в Европе, а также на Ближнем Востоке и Азии.

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