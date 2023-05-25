В ФРГ предрекли глобальную экономическую войну из-за «непомерной привилегии» США Фото: REUTERS

Мир находится на пути к глобальной экономической войне из-за изменившегося валютного ландшафта и стремления США сохранить «власть доллара». Об этом пишет журналист немецкой газеты WirtschaftsWoche Heute Вернер Плумпе, заявляя о «непомерной привилегии» американской валюты.

В публикации отмечается, что у доллара долгое время не было серьезных конкурентов в качестве мировой резервной валюты, несмотря на то, что номинальная стоимость этой валюты перестала быть фиксированной и начала колебаться. Как заявляет журналист, евро не смог занять место резервной валюты и на данный момент эти позиции пытается оспорить китайский юань.

Автор статьи предполагает, что Пекин не заинтересован в крахе США, поскольку является большим кредитором Вашингтона, а скорее всего намерен изменить финансовую систему мира так, чтобы в ней не было ничего схожего с «непомерной привилегией».

Кроме того, Плумпе указывает и на украинский конфликт, который, как он заявляет, показал, что США пользуются положением в экономике для достижения политических целей. По его словам, экономическая война, контуры которой проявляются уже сегодня, будет наиболее вероятным итогом такой борьбы, и станет катастрофической для Европы.

Напомним, ранее американский инвестор Джим Роджерс заявил, что доллар утрачивает лидирующие позиции, отметив, что США стали самым большим должником в мире.