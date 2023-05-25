Путин назвал важным взаимное признание территориальной целостности Арменией и Азербайджаном Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Договоренность о взаимном признании Арменией и Азербайджаном территориальной целостности друг друга стала важным шагом в урегулировании отношений между странами, считает президент России Владимир Путин.

«Важнее то, о чем сейчас сказали и президент Азербайджана, и премьер-министр Армении, что по принципиальному вопросу, вопросу территориальной целостности, есть договоренность принципиального характера», – сказал он на заседании Евразийского экономического совета.

По мнению российского президента, договоренности между Баку и Ереваном являются базой для последующих соглашений второстепенного характера. Путин отметил, что в трехстороннем формате у лидеров РФ, Армении и Азербайджана будет время обсудить детали.

Как писал сайт KP.RU, Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. Об заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян. В свою очередь, азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил об отсутствии территориальных претензий к Еревану. Как отметил политик, у стран есть возможность выйти на мирное соглашение, учитывая признание Арменией Нагорного Карабаха частью Азербайджана.