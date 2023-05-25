Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян. Фото: REUTERS

Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

«Хочу подтвердить, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. На этой основе мы довольно хорошо продвигаемся к урегулированию наших отношений», – сказал политик на заседании Евразийского экономического совета.

Премьер Армении выразил надежду на начало конструктивного договора между Азербайджаном и Нагорным Карабахом. В свою очередь, азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил об отсутствии территориальных претензий к Еревану. Как отметил политик, у стран есть возможность выйти на мирное соглашение, учитывая признание Арменией Нагорного Карабаха частью Азербайджана.

Как писал сайт KP.RU, ранее Пашинян заявил о готовности признать Нагорный Карабах частью Азербайджана, назвав условием для этого обеспечение в безопасности армянского населения в непризнанной республике.