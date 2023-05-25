Шольц пообещал усиливать антироссийские санкции в будущем Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что западные страны намерены и впредь усиливать антироссийские санкционные ограничения, уточнив, что в особенности будет следить, чтобы не было обхода санкций.

«Мы и далее будем поддерживать Украину политически, финансово, гуманитарно… кроме того, мы будем усиливать санкционное давление против России, и в особенности будем следить, чтобы наши санкции не обходились», - заявил глава немецкого правительства в четверг, 25 мая, по итогам переговоров с президентом Кипра Никосом Христодулидисом.

Напомним, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в новый пакет санкций войдут ограничения против более 90 компаний по всему миру, которые помогают Москве обходить ограничения.

Тем временем, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отметил, что антироссийские ограничительные меры заставляют Европу платить более высокую цену, чем платит за ограничения сама Россия.