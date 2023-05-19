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НовостиВ мире19 мая 2023 6:57

Глава МИД Венгрии заявил, что Европа платит за санкции более высокую цену, чем Россия

Министр отметил, что украинский конфликт «происходит в Европе»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Глава МИД Венгрии заявил, что Европа платит за санкции более высокую цену, чем Россия

Глава МИД Венгрии заявил, что Европа платит за санкции более высокую цену, чем Россия

Фото: REUTERS

Антироссийские санкции заставляют Европу платить более высокую цену, чем платит за ограничения сама Москва. Такое заявление сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Санкции создали огромное количество трудностей для нас, и даже больше, чем для России, поэтому Венгрия призывает к преодолению данной санкционной политики, хотя мы являемся меньшинством с такой позицией сейчас в Европе», - заявил глава внешнеполитического ведомства на втором экономическом форуме «Европейский союз - Центральная Азия» в Алма-Ате.

Сийярто отметил, что европейские страны столкнулись «с невероятными вызовами в сфере экономики в последние годы», указав на пандемию коронавирусной инфекции, которая позже сменилась украинским конфликтом. Как отметил министр, вооруженный конфликт «происходит в Европе», подчеркнув, что Украина – «непосредственно» соседняя с Венгрией страна.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что сейчас Европа не намерена изменить свою позицию в отношении санкционной политики и украинского конфликта, однако, по его словам, «момент истины» вскоре наступит, так как подобная политика разрушает экономику и безопасность Европы.

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