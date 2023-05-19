Глава МИД Венгрии заявил, что Европа платит за санкции более высокую цену, чем Россия Фото: REUTERS

Антироссийские санкции заставляют Европу платить более высокую цену, чем платит за ограничения сама Москва. Такое заявление сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Санкции создали огромное количество трудностей для нас, и даже больше, чем для России, поэтому Венгрия призывает к преодолению данной санкционной политики, хотя мы являемся меньшинством с такой позицией сейчас в Европе», - заявил глава внешнеполитического ведомства на втором экономическом форуме «Европейский союз - Центральная Азия» в Алма-Ате.

Сийярто отметил, что европейские страны столкнулись «с невероятными вызовами в сфере экономики в последние годы», указав на пандемию коронавирусной инфекции, которая позже сменилась украинским конфликтом. Как отметил министр, вооруженный конфликт «происходит в Европе», подчеркнув, что Украина – «непосредственно» соседняя с Венгрией страна.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что сейчас Европа не намерена изменить свою позицию в отношении санкционной политики и украинского конфликта, однако, по его словам, «момент истины» вскоре наступит, так как подобная политика разрушает экономику и безопасность Европы.

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