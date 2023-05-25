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НовостиВ мире25 мая 2023 15:35

Экс-советник Пентагона Макгрегор: окружение Зеленского находится в критической ситуации

Также военный беспокоится, что кто-либо из Штатов решит вмешаться в украинский конфликт
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Экс-советник Пентагона Макгрегор: окружение Зеленского находится в критической ситуации

Экс-советник Пентагона Макгрегор: окружение Зеленского находится в критической ситуации

Фото: REUTERS

Правительство украинского президента Владимира Зеденского вскоре может потерпеть крах, об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

"Государственный аппарат Украины находится на грани коллапса. Мы владеем им полностью, мы платим за все. Нам принадлежит правительство, а также мы поддерживаем экономику страны в действующем состоянии. Как только поддержка станет слабее, все рухнет, как карточный домик", - отметил военный.

Также Макгрегор обеспокоен тем, что кто-либо в Вашингтоне может решить вмешаться в конфликт на Украине при расчете, что Россия не ответит на такой шаг.

"Россияне будут рады раздавить американские и натовские войска, которые вторгнутся на украинскую территорию", — предположил офицер.

Ранее обозреватель издания The American Conservative Брэдли Делвин выразил предположение, что президент Украины Владимир Зеленский мог упустить контроль над страной из-за Главного разведывательного управления.