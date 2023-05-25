Глава Генштаба США оценил шансы Украины вернуть утраченные территории Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли назвал цель Украины вернуть все утраченные территории недостижимой в ближайшее время

«Украинская стратегическая цель заключается в том, чтобы освободить всю оккупированную Россией Украину. На оккупированной Россией Украине пара сотен тысяч российских войск. Это, возможно, реализуемо военным путем, но, вероятно, не в ближайшей перспективе», - заявил глава Генштаба США, усомнившись в амбициях Киева.

Напомним, ранее британский военный эксперт Шон Белл в статье для Sky News заявил, что украинский президент Владимир Зеленский должен будет принять факт потери территорий, поскольку контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) закончится провалом. По его словам, наиболее сложной задачей для украинского лидера станет смириться с тем, что территории придется отступить.