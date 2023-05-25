Власти Украины внесли американскую компанию Mondelez в список «спонсоров войны» Фото: REUTERS

Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) расширило перечень «международных спонсоров войны», включив в него американскую корпорацию Mondelez International за отказ уйти с российского рынка.

«Многие бизнесы, заботящиеся о своей репутации, покинули Россию. Но это не о Mondelez International. Судя по всему, ее менеджеров мало беспокоит тот факт, что, платя немалые налоги в госбюджет Москвы, компания вносит свой вклад в обеспечение армии», - сказано в заявлении ведомства.

В сообщении НАПК также отмечается, что годовой доход компании, которая имеет филиалы в 160 странах мира, составляет примерно 26 млрд долларов, а ее интересы на рынке России представляет «Мон'дэлис Русь». Кроме того, данная компания имеет три завода в России.

Напомним, ранее корпорация Xiaomi выразила Украине протест после того, как украинские власти внесли компанию в список «международных спонсоров войны», отметив, что ее нельзя считать сторонником конфликтов, так как она выступает за мир.