Корпорация Xiaomi выразила Украине протест из-за внесения в список «международных спонсоров войны» Фото: REUTERS

Корпорация Xiaomi выразила решительный протест Киеву из-за внесения компании в перечень «международных спонсоров войны». Об этом сказано в заявлении, которое было опубликовано в пятницу, 14 апреля.

«Xiaomi была основана в Пекине и осуществляет деятельность по всему миру. Мы решительно против того, чтобы Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) вносило нашу корпорацию в список "международных спонсоров войны"», - сказано в данном заявлении.

Отмечается, что корпорация предоставляет услуги жителям более чем 100 стран и регионам мира, «строго придерживаясь» при этом юридических правил.

Xiaomi также заявила, что ее нельзя считать сторонником конфликтов, поскольку она выступает за мир. «Наша миссия … сделать так, чтобы все люди могли насладиться прекрасной жизнью, которую позволяют создать наука и технологии», - отмечает издание.