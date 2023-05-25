МИД РФ предупредил о необходимости искать альтернативы зерновой сделке в случае блокировки российского сельхозэкспорта Фото: EAST NEWS

Зерновой сделке придется искать альтернативы, если требования России по разблокировке сельскохозяйственной продукции не будут выполнены, заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

«Если «Россельхозбанк» не будет подключен к SWIFT и не будет прогресса по выполнению других системных проблем, блокирующих наш сельхозэкспорт, то «Черноморской инициативе» также придется подыскивать альтернативы», – говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Касаясь темы транзита аммиака, в МИД РФ отметили, что кроме порта Южного есть и другие порты, пока работающие при содействии России на вывоз украинского зерна.

Как писал сайт KP.RU, ранее МИД России подтвердил продление зерновой сделки на два месяца без изменения ее условий. В ведомстве отметили, если за этот срок не будут выполнены требования Москвы, после 17 июля сделка будет прекращена.

Российский МИД отметил пять ключевых вопросов, которые нужно решить в рамках Меморандума Россия-ООН: подключение «Россельхозбанка» к платежной системе SWIFT, поставки запчастей, разблокирование транспортной логистики и страхования; восстановление работы аммиакопровода «Тольятти-Одесса» и «разморозка» активов российских компаний.