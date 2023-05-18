В МИД России сообщили о продлении зерновой сделки до 17 июля

В МИД РФ заявили, что зерновая сделка продлена до 17 июля включительно Фото: Михаил ФРОЛОВ

В МИД России сообщили, что зерновая сделка продлена до 17 июля включительно. При этом, если за этот срок не будут решены все вопросы по данному соглашению, после 17 июля договоренность будет прекращена.

В сообщении ведомства отметили пять ключевых вопросов, которые нужно решить за ближайшее время в рамках Меморандума Россия-ООН: подключение «Россельхозбанка» к платежной системе SWIFT, поставки запчастей, разблокирование транспортной логистики и страхования; восстановление работы аммиакопровода «Тольятти-Одесса» и «разморозка» активов российских компаний.

“Без выполнения этих требований ни о каком расширении «черноморской инициативы» речи в принципе не идет, а сама договоренность будет прекращена после 17 июля”, – говорится в сообщении на сайте МИД.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров назвал два месяца, на которые была продлена зерновая сделка, решающими в вопросе ее дальнейшей судьбы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя продление зерновой сделки, заявила, что “перекосы” в исполнении договоренностей, возникшие во время действия первого соглашения, должны быть оперативно устранены.

Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал продление зерновой сделки “хорошей новостью для всего мира”, однако также отметил наличие “нерешенных моментов”.

Тем временем, политолог Георгий Бовт в интервью Радио «Комсомольская правда» объяснил, почему чисто экономически зерновая сделка не имеет смысла для России.