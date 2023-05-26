США планируют передать Киеву очередную партию оружия на 300 млн долларов Фото: REUTERS

В пятницу, 26 мая 2023 года, администрация Белого дома объявит о намерении передать Украине ещё одну партию вооружения, на общую сумму в 300 млн долларов. Известно, что основой поставки станут боеприпасы для ранее переданного Киеву оружия. Об этом сообщило агентство Reuters.

Помимо боеприпасов, американцы собираются отправить ВСУ управляемые ракеты GMLRS, которые используются в реактивных системах залпового огня HIMARS.

Напомним, что у Пентагона уже заканчиваются деньги, выделенные на весь 2023 год, на военную помощь Украине. Штаты определили на эти цели 48 млрд долларов, а к середине мая от этой суммы осталось всего шесть миллиардов.

Ранее KP.RU сообщил о том, что 9 мая 2023 года Пентагон выделил Украине поставку вооружения на 1,2 млрд долларов, в которую вошли средства ПВО, беспилотники и снаряды.