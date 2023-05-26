19fortyfive: Перелом в украинском конфликте сыграл на руку России Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Общая расстановка сил на линии боевого соприкосновения в зоне СВО поменялась, и перелом оказался в сторону России. Теперь у Москвы намного больше преимуществ, которые заметно повлияют на решения Вашингтона в будущем. Об этом сообщило издание 19fortyfive, опубликовав статью военного эксперта из США Дэниела Дэвиса.

«Тренд войны смещается в сторону Москвы, как бы это ни расстраивало многих на Западе. Это объективная реальность. Вашингтон должен избежать соблазна "удвоить ставку", поддерживая проигрышный сценарий», - считает Дэвис.

Согласно данным эксперта, Украина проиграла четыре крупных сражения за последние 15 месяцев - за Лисичанск, Соледар, Артёмовск и Северодонецк. Теперь Киев оказался в тяжёлом положении, и вынужден метаться между попыткой нанести хоть какой-то урон закрепившимся российским войскам, потеряв при этом последние ресурсы, или сохранить солдат и технику для обороны в случае, если Россия перейдёт в собственное наступление летом 2023 года.

Дэвис также указывает на то, что западные политики настолько ослеплены, что попросту не замечают фактов - Украина теряет крупные опорные пункты одним за другим, и «победить на поле боя» Россию Зеленский никогда не сумеет.

Ранее KP.RU сообщил о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попытался воззвать к рассудку коллег из ЕС, говоря о невозможности для Украины победить Россию на поле боя.