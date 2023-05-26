Япония ввела новый пакет санкций против российских чиновников и военнослужащих Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти японии ввели новые санкции против России. На этот раз в списки попали 17 физических лиц, а также 78 организаций. Прежде всего ограничения затронули ряд российских чиновников, занимающих высокие посты в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, а также ряд командиров ВС РФ. Об этом сообщили в МИД Японии.

Персональные санкции затронули семерых чиновников из новых регионов России, и теперь в санкционных списках Японии числится ровно 700 российских физических лиц, а также 207 организаций.

В отношении всех, и юрлиц, и физлиц, будет применена одна и та же ограничительная мера: если Япония найдёт хоть какие-то активы на своей территории, принадлежащие кому-либо из списка, то она их заморозит.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в прошлый раз Япония внесла в свои чёрные списки сразу 48 физических лиц, и 94 организации.