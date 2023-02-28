Япония ввела санкции против российских граждан и организаций

Япония ввела санкции против российских физических и юридических лиц. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Япония ввела санкции в отношении физических лиц из России и ряда российских предприятий и организаций. Соответствующий документ опубликовало во вторник 28 февраля японское внешнеполитическое ведомство.

Как следует из списка, под ограничения попали 48 человек. Отдельно упомянуты 9 человек из Крыма и новых российских регионов. Также сообщается о введении рестрикций в отношении 94 российских юрлиц, в том числе Росбанка. На часть из них налагаются экспортные ограничения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 50 лет против детского омбудсмена по Свердловской области.

США ввели санкции против 22 физических и 83 юридических лиц из России. Очередной пакет ограничений в минфине Штатов назвали самым значительным до настоящего времени. Ранее сообщалось о расширении экономических антироссийских санкций от Великобритании.

Тем временем Россия готовит ответные меры на санкции США и Канады.