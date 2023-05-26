В СМИ сообщили о серии взрывов в Днепропетровской области Фото: REUTERS

В Днепропетровской области прозвучала целая серия взрывов на юго-востоке Украины. Подробностей пока не сообщается. Об этом пишет украинское издание «Зеркало недели».

Депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский заявил, что в Днепре прозвучало всего четыре взрыва. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

На данный момент в регион объявлена воздушная тревога, а местные власти пока никак не комментировали ситуацию.

Ранее 24 мая в семи регионах Украины была объявлена воздушная тревога, а очевидцы сообщали о взрывах в нескольких областях. Сигнал тревоги прозвучал в Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Николаевской областях, а также на подконтрольных Киеву районах Донецкой, Херсонской и Запорожской областях.

Напомним, что Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критической инфраструктуре военно-промышленного комплекса Украины с 10 октября 2022 года, после того, как была установлена причастность Киева к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.

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