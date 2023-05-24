В семи регионах Украины объявлена воздушная тревога 24 мая 2023 года Фото: REUTERS

Сразу в семи регионах Украины объявлена воздушная тревога. Об этом стало известно на онлайн-картах украинского министерства цифровой трансформации.

Сигналы прозвучали в Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях, а также на подконтрольных Киеву районах Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее некоторые источники сообщали о взрывах в некоторых областях Украины со слов очевидцев.

22 мая воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, а в Харькове и Одессе очевидцы сообщали о взрывах, а 23 мая сигналы воздушной тревоги прозвучали в восьми регионах Украины.

Напомним, что Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары только по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 мая 2022 года.