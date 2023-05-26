Медведев предостерег о последствиях предоставления Украине ядерного оружия Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что коллективный Запад может поставить Украине ядерное оружие, а что чревато последствиями. Об этом он заявил во время беседы с журналистами во время визита во Вьетнам.

По словам Медведева, вполне вероятно, что США и Евросоюз поставят Киеву не только вооружение, но и ядерное оружие. При этом, западные страны не осознают, что при определенных условиях конфронтация между Россией и странами НАТО может дойти "до нанесения превентивного ядерного удара", заявил Медведев.

"Англосаксы до конца этого не осознают и считают, что до этого не дойдет: Дойдет, при определенных условиях", - добавил замглавы Совбеза РФ.

Кроме того, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев говорил о том, что украинский конфликт вполне может затянуться на долгие десятилетия. Особенно, если не будет уничтожена"сама природа" нацистской власти в Киеве.

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