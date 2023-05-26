Медведев не исключил вероятности затягивания украинского конфликта на десятилетия Фото: REUTERS

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, разговаривая с журналистами во время рабочей поездки во Вьетнам, заявил о том, что конфликт на Украине вполне может затянуться на долгие десятилетия, если не уничтожить «саму природу» нацистской власти в Киеве.

«Этот конфликт очень надолго. Это все на десятилетия, наверное. Это новая реальность, новые условия жизни. Пока там такая власть, будет, скажем, три года перемирия, два года конфликта, и снова все повторится», - сказал Медведев.

По мнению зампреда, всё закончится только с уничтожением ядра нацистской власти, и тогда можно будет говорить о полном завершении конфликта. Напомним, что прежде Медведев назвал три сценария распада Украины в ближайшем будущем, и во всех трёх присутствуют страны Евросоюза, разбирающие земли Киева по кусочку.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Медведев во Вьетнаме прокомментировал ожидания России от выборов президента США в 2024 году.