Украина собирала межвидовые штаммы птичьего гриппа с летальностью до 40% Фото: Shutterstock

На Украине сотрудники Биосферного заповедника в Аскания-Нова Херсонской области собирали штаммы вируса птичьего гриппа, которые могут преодолевать межвидовой барьер. Такое заявление сделал начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Он отметил, что до начала спецоперации работники биолабораторий собирали и штамм H5N8, летальность которого может доходить до 40 процентов.

Эти факты удалось подтвердить сотрудникам опергруппы Минобороны РФ совместно с ФСБ и Россельхознадзором. При этом специалист подчеркнул, что на этом фоне рост заболеваемости птичьим гриппом в России и Европе вызывает озабоченность.

Также Кириллов подчеркнул, что этот штамм вируса гораздо более опасен, чем коронавирус, летальность которого составляет всего около одного процента.

Ранее KP.RU рассказывал об американских биолабораториях на Украине, где проводились жуткие опыты над бойцами ВСУ, а также создавались «генетически направленные» вирусы.

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