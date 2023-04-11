Доклад комиссии по биолабораториям США направят во все страны мира Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В полдень во вторник на Охотном ряду — еженедельное заседание Думы. И вопрос №1 в повестке — итоговый доклад парламентской комиссии о деятельности американских биолабораторий на Украине.

Почти год назад провести расследование получил Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. И вот комиссия обеих палат российского парламента презентовала двухсотстраничный доклад. Изучены сотни документов, в том числе и ранее отсутствовавшие в открытом доступе, опрошено множество свидетелей.

— США осуществили военно-биологическую оккупацию Украины, — рассказывает председатель спецкомиссии, депутат Ирина Яровая. — При содействии киевского режима, американцами было создано порядка 50 биолабораторий, где проводились незаконные опыты над жителями Украины. Это новый «Манхэттенский проект» [создание атомного оружия в годы второй мировой — ред.] Тогда результатом стала не просто разработка оружия нового поколения, но его применение над Хиросимой и Нагасаки.

По словам председателя комиссии, США начали подозрительное медико-биологическое взаимодействие с Незалежной сразу после 1991 года: «Вашингтон называет этот проект гуманитарным и медико-биологическим, но ни одного подтверждения, что он принёс пользу, нет».

При этом много лет посольство США в Киеве фактически работало в режиме выездного представительства Пентагона, в два конца отправляя дипломатической почтой биологические образцы, включая вирусы и патогены — чтобы скрыть правду от остального мира. По словам Яровой, «это чудовищный пример того, как могут использоваться каналы дипломатической связи».

«Пентагон [посредством биолабораторий] формировал на Украине и полигон, и плацдарм. Полигон — для отработки, плацдарм — для вооружённой агрессии», — утверждают члены комиссии.

Также Ирина Яровая напомнила о малоизвестном факте: накануне майдана-2014 в Верховную Раду был внесён закон, запрещающий деятельность иностранных лабораторий на Украине — однако после националистического переворота об этой инициативе сразу «забыли».

В итоге к концу 2022 года на Украине планировалось развернуть всеобъемлющую систему биологической разведки в интересах США — таким образом, одной из целей российской спецоперации и стала борьба с возможной «биологической агрессией» Запада.

При этом, по данным комиссии, как минимум 4 тысячи украинцев, в основном военнослужащих, стали подопытными кроликами в ходе американских исследований опасных патогенов: только в харьковской биолаборатории при «экспериментах» погибло около 20 солдат ВСУ, и около 200 были госпитализированы. В том числе потому, что США испытывали на них незарегистрированные лекарственные препараты. Одной из целей было создание «генетически направленных» вирусов и изучение того, как жители тех или иных территорий реагируют на те или иные патогены.

— Тем самым США получают инструмент управления численности населения в мире, — полагает Яровая.

Итоговый доклад о деятельности биолабораторий — 207 страниц и множество документов — будет адресован во все страны мира и парламенты. Прямо сейчас его направят в Совет Федерации и Кремль. И после утверждения — опубликуют для всеобщего изучения.

— Огромная работа проведена, доказательная база собрана, — подвёл итог Председатель Думы Вячеслав Володин.