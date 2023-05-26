Снайперскую винтовку Чукавина приняли на вооружение российской армии Фото: Александр КОЦ

Винтовку Чукавина, которая была создана на смену снайперской винтовке Драгунова, приняли на вооружение армии России. Об этом заявил президент концерна "Калашников" Алан Лушников.

По его словам, специалисты концерта получают позитивные отзывы от военнослужащих, которые используют данную винтовку.

"Любое оружие требует качественной отработки после запуска в серию, поскольку в эксплуатации появляется миллион вопросов", - заявил Лушников, пишет РИА Новости.

Уточняется, что винтовка Чукавина должна обеспечивать поражение одиночных целей первым выстрелом, ее дальность - до 1 километра.

Кроме того, в России предложили вооружить бойцов из теробороны. После рейда ВСУ на Гайворонский район глава Белгородской области высказался за вооружение бойцов из теробороны,

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