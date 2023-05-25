В России предложили вооружить бойцов из теробороны: пора ли раздавать оружие для защиты наших рубежей на границе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на месте боевой подготовки отрядов территориальной обороны Фото: ТАСС

Это выглядит вполне логично: силы территориальной обороны должны свой родной регион охранять не с вилами и топорами, а, как минимум, с автоматическим огнестрельным оружием. Хотя на вооружении аналогичных сил нашего противника есть и артиллерия, и бронетехника. Но начинать нужно с малого, тем более что это вопрос очень сложный и щекотливый.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков после налета ВСУ на Грайворонский район предложил найти законное основание для выдачи оружия бойцам теробороны. В этом регионе к тренировкам они приступили еще в ноябре прошлого года. Уже сформировано семь полноценных батальонов общей численность в три тысячи человек. Это серьезная сила. Но единственное их применение, которое я видел своими глазами — это охрана мостов по всей области. Безоружная охрана. А ведь это замотивированные на защиту в прямом смысле слова своей земли, своих домов, своих родных. Для них это не пафосные агитплакаты, а суровая правда жизни.

- Ищем сейчас законное основание, чтобы в случае необходимости дать отпор врагу, — сказал губернатор Белгородчины в своем стриме в ВКонтакте. - В нашей истории с точки зрения самообороны, которая подготовлена, я считаю, что это будет правильная история, но мы должны действовать в рамках закона.

Кстати, месяц назад с таким же предложением к Владимиру Путину обратился и глава парламентской группы по СВО, первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак.

- Люди активно идут в эти формирования, участвуют в охране мостов, объектов, патрулировании территорий, помогают правоохранительным органам в охране общественного порядка, — подчеркнул сенатор. - Но правовой статус этих формирований до конца не урегулирован и остается крайне ограниченным. Они не имеют права на ношение и применение оружия. Предлагаем на законодательном уровне этот пробел устранить.

К слову, в статусе территориальной обороны (согласно ст. 22 закона «Об обороне») прописана «борьба с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями». Голыми руками от бронетехники и боевиков с опытом защищаться сложно. И события в Грайворонском районе это наглядно показали.

Конечно, одной раздачей автоматов проблему не решить. Здесь нужен комплекс мер по всей длине границы в Белгородской, Курской и Брянской областях. От технического оснащения границы и насыщении переднего края противотанковыми средствами до возрождения погранвойск и отделений мобильных действий. И, конечно, у всех защищающих наши рубежи по границе должен быть соответствующий статус со всеми прилагающимися льготами. Сегодня — это такая же зона боевых действий, как и территория «за ленточкой».

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