Песков прокомментировал намерение Шольца позвонить Путину

Песков прокомментировал намерения Шольца позвонить Путину Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя намерение канцлера ФРГ Олафа Шольца позвонить президенту России Владимиру Путину, заявил, что не знает о планах главы немецкого правительства, однако российский лидер открыт для диалога с целью защиты интересов страны.

Напомним, ранее Шольц заявил, что намерен провести телефонный разговор с Путиным для того, чтобы обсудить украинский кризис.

«Пока не звонил. Пока какой-то информации о том, что Германия инициировала телефонный разговор, я не имею», - заявил представитель Кремля.

Комментируя вопрос о том, нужно ли вести диалог с канцлером ФРГ, пресс-секретарь российского президента отметил, что «разговаривать надо». «Путин остается открытым для диалога, при этом, естественно, преследуя основную цель - защиту интересов нашей страны», - сказал он.

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