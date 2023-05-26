Telegraph назвал российские гиперзвуковые ракеты трудной задачей для обороны Фото: Минобороны РФ

Новые российские гиперзвуковые ракеты являются сложной задачей для обороны и представляют собой серьезный вызов для Запада. К такому выводу пришел обозреватель The Telegraph Гарри де Кетвилль.

«Незаметный, быстрый и маневренный, этот новый вид оружия представляет собой сложную задачу для обороны. И это только начало», - пишет издание.

В материале также отмечается, что гиперзвуковые ракеты очень быстрые, поэтому их крайне сложно сбить. В России производится все больше вариантов такого вида оружия, например, ракеты «Циркон», напоминает Гарри де Кетвилль.

По его словам, это вызывает большое беспокойство у военно-морских сил США, а у многих от российских ракет и вовсе «по спине бегут мурашки». Журналист также отмечает, что в будущем уничтожение подобного вида оружия может стать невозможным.

Сайт KP.RU ранее писал, что гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» надводного базирования будет принята на вооружение российским Военно-морским флотом в этом году. Она является морским аналогом гипарзвуковой авиаракеты «Кинжал», которая летит в девять раз быстрее скорости звука, и при этом маневрирует. Ни одна система ПВО или ПРО не способна уследить за такой целью и уж тем более догнать ее и перехватить.

Напомним, ранее американское издание Popular Mechanics составило «рейтинг ужаса» российских гиперзвуковых ракет. Его лидером стала гиперзвуковая ракета «Кинжал», которая способна обходить все существующие системы ПВО и ПРО. В рейтинг также вошли «Циркон», «Сармат» и «Калибр».

Издание отметило маневренность российских ракет и сделало вывод, что Россия в производстве вооружений этого типа достигла вершины технологической революции в то время как США «даже близко не подошли» к успехам РФ.

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