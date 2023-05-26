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НовостиВ мире26 мая 2023 12:58

Telegraph назвал российские гиперзвуковые ракеты трудной задачей для обороны

Они являются серьезным вызовом для Запада, пишет издание
Екатерина КОСОБОКОВА
Telegraph назвал российские гиперзвуковые ракеты трудной задачей для обороны

Telegraph назвал российские гиперзвуковые ракеты трудной задачей для обороны

Фото: Минобороны РФ

Новые российские гиперзвуковые ракеты являются сложной задачей для обороны и представляют собой серьезный вызов для Запада. К такому выводу пришел обозреватель The Telegraph Гарри де Кетвилль.

«Незаметный, быстрый и маневренный, этот новый вид оружия представляет собой сложную задачу для обороны. И это только начало», - пишет издание.

В материале также отмечается, что гиперзвуковые ракеты очень быстрые, поэтому их крайне сложно сбить. В России производится все больше вариантов такого вида оружия, например, ракеты «Циркон», напоминает Гарри де Кетвилль.

По его словам, это вызывает большое беспокойство у военно-морских сил США, а у многих от российских ракет и вовсе «по спине бегут мурашки». Журналист также отмечает, что в будущем уничтожение подобного вида оружия может стать невозможным.

Сайт KP.RU ранее писал, что гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» надводного базирования будет принята на вооружение российским Военно-морским флотом в этом году. Она является морским аналогом гипарзвуковой авиаракеты «Кинжал», которая летит в девять раз быстрее скорости звука, и при этом маневрирует. Ни одна система ПВО или ПРО не способна уследить за такой целью и уж тем более догнать ее и перехватить.

Напомним, ранее американское издание Popular Mechanics составило «рейтинг ужаса» российских гиперзвуковых ракет. Его лидером стала гиперзвуковая ракета «Кинжал», которая способна обходить все существующие системы ПВО и ПРО. В рейтинг также вошли «Циркон», «Сармат» и «Калибр».

Издание отметило маневренность российских ракет и сделало вывод, что Россия в производстве вооружений этого типа достигла вершины технологической революции в то время как США «даже близко не подошли» к успехам РФ.

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