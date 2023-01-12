В США назвали гиперзвуковые российские ракеты «наводящими ужас»

В США составили "рейтинг ужаса" российских ракет. На фото: ракета "Сармат". Фото: кадр из видео Минобороны России.

В США составили «рейтинг ужаса» российских гиперзвуковых ракет. Об этом пишет издание Popular Mechanics.

Лидером «рейтинга ужаса» автор публикации Луи Маззанти называет гиперзвуковую ракету «Кинжал», которая способна обходить все существующие системы ПВО и ПРО. Также Маззанти отметил ракеты «Циркон», «Сармат» и «невероятно эффективные» ракеты «Калибр».

Эксперт отметил маневренность российских ракет и сделал вывод, что Россия в производстве вооружений этого типа достигла вершины технологической революции в то время как США «даже близко не подошли» к успехам РФ.

Напомним, в марте 2022 года впервые в истории Россия использовала гиперзвуковое оружие в боевой обстановке. «Кинжал» разбил склад боеприпасов, рассчитанный на ядерный удар. Подробности здесь на KP.RU.

А вот что сказали на Западе после применения Россией гиперзвуковой ракеты «Кинжал».

Тем временем российский фрегат «Адмирал Горшков» вышел на боевую службу с гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

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