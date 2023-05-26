Правительство прорабатывает вопрос запрета проезда польских фур по территории России Фото: EAST NEWS

Кабинет министров России прорабатывает вопрос о запрете на проезд польских фур по территории России. Соответствующее обращение депутатов Государственной думы уже поступило в правительство РФ.

«Обращение Госдумы о запрете транзита польских фур через российскую территорию и заправки автомобилей польских перевозчиков по российским розничным ценам на топливо поступило", - сообщили РИА Новости в пресс-службе кабмина.

Напомним, ранее спикер нижней палаты федерального парламента Вячеслав Володин рассказал об инициативе, которая касается запрета проезда польским фурам по территории России. По его словам, издержки Польши в случае такого запрета оцениваются в сумму около 8,5 млрд евро. Спикер Госдумы добавил, что эксперты подсчитали, что в результате введения данной инициативы пострадают или обанкротятся около 2 тыс. польских транспортных компаний, в которых работают свыше 20 тыс. водителей.

Позже депутаты на заседании Госдумы единогласно поддержали такую инициативу. Она стала вынужденным ответом России на отъем дипсобственности и беспримерную кампанию по разрушению памятников воинам-освободителям, развязанную властями Польши.