Володин: Госдума рассмотрит запрет на проезд польских фур по территории России 22 мая 2023 года

Володин сообщил, что Госдума рассмотрит запрет на проезд польских фур по территории России 22 мая 2023 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин сообщил, что совет федерального парламента рассмотрит инициативу о запрете проезда польским фурам по территории России в понедельник, 22 мая.

«Кроме того, правильно будет запретить Польше наживаться на России сегодня: прекратить проезд польских фур по территории нашей страны. Вопрос рассмотрим на совете думы в понедельник», — написал Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, издержки Польши в случае такого запрета оцениваются в сумму около 8,5 млрд евро. Спикер Госдумы добавил, что эксперты подсчитали, что в результате введения данной инициативы пострадают или обанкротятся около 2 тыс. польских транспортных компаний, в которых работают свыше 20 тыс. водителей.

Володин напомнил, что после Второй мировой войны народ СССР потратил на восстановление Польши более 750 млрд долларов. Однако эта страна, по мнению спикера Госдумы, «предала историческую память». Так, он напомнил, что в Польше закрывают русские образовательные учреждения, сносят памятники советским воинам, а также воруют собственность РФ. Поэтому, по мнению Володина, Польша должна вернуть России территории, которые вошли в ее состав после Второй мировой войны, а также деньги, которые РФ вложила в страну в послевоенные годы.

Напомним, сайт KP.RU писал об инициативе российских депутатов, которые предложили ввести запрет на проезд польских фур по территории России. Согласно данной идее, польские грузоперевозчики смогут въезжать в РФ только до ближайшего к границе терминала, чтобы осуществить перецепку груза на российские машины. Спикер комитета по транспорту Госдумы Евгений Москвичев внес такое предложение в ответ на антироссийские действия Польши, в частности, на захват школы при посольстве РФ.