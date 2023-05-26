15-летний парень упал с пятого этажа долгостроя в Приморье

Следственный комитет завел уголовное дело Фото: Олег ЗОЛОТО

После долгой проверки обстоятельств падения 15-летнего юноши с недостроенной многоэтажки СУ СК РФ по Приморскому краю завел уголовное. Случай едва не привел к трагедии в Пластуне (Тернейский район), сообщает портал Vostokmedia.com.

Как посчитали следователи после предварительных разбирательств, собственник стройки долгое время не регламентировал вход на объект. Попасть на территорию долгостроя мог кто угодно. Как в сети писали местные, школьников и детей туда так и манило – оно и понятно, место долго пустовало.

Так произошло и в злополучный вечер 20 апреля. Школьник залез на стройку (в СК не огласили, зачем ему это понадобилось) и случайно выпал с пятого этажа. К частью, юноша выжил. Ему понадобилась госпитализация, но сейчас его жизни ничего не угрожает.

– По результатам проверки возбуждено уголовное дело — причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Расследование находится под контролем прокуратуры, – уточняет портал.