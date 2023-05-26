В Тюменской области за два месяца клещи атаковали 905 детей младше 14 лет

В Тюменской области от укусов клещей пострадали 905 детей. Фото: Shutterstock

В Тюменской области от укусов клещей пострадали 905 детей. С начала сезона, с 16 марта, опасные насекомые атаковали 5 тысяч человек, в том числе более 900 детей младше 14 лет, пишет «Наш город».

По данным Управления Роспотребнадзора Тюменской области, чаще всего клещи нападали на жителей в Тюмени и Тюменском районе - порядка 2,5 тысяч человек. На втором месте - Тобольск и Тобольский район. Насекомые покусали там 430 человек. Дальше следует Ишим (282 случая нападения) и Заводоуковский городской округ (259 случаев нападения).

Жители рассчитывали, что пожары и лесные возгорания уменьшат число покусанных тюменцев, но, судя по всему, природные катаклизмы не помогли.

Вакцинацию противоклещевым иммуноглобулином получили 100% пострадавших жителей.

Отметим, что в Тюменской области на сегодняшний день зарегистрировано девять случаев заболевания клещевым боррелиозом или болезнью Лайма. Случаев заболевания клещевым энцефалитом пока нет.

Напомним, наиболее эффективным методом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. Специалисты Роспотребнадзора предлагают привиться по ускоренной схеме, состоящей из 2-х прививок. Через 1 год после завершения вакцинации для поддержания сформировавшегося иммунитета необходимо проведение ревакцинации. В дальнейшем поддерживающие дозы вакцины вводятся через каждые 3 года. Всем желающим привиться необходимо обратиться в медицинские организации по месту жительства, в частные медицинские центры, уточняют в надзорном ведомстве.

В целях предотвращения присасывания клещей в местах массового отдыха, на территориях детских садов, школ, медицинских организаций, объектов культуры и спорта, кладбищ в Тюменской области проводятся акарицидные обработки. Всего обработано от клещей 5836 га, включая территорию организаций отдыха детей и их оздоровления с проведением контроля качества обработок.

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