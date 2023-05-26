Goldman Sachs спрогнозировал истощение средств Минфина США к 9 июня 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Финансовые резервы Министерства финансов США будут едва будут превышать 30 млрд долларов 2 июня этого года, а к 9 июня полностью иссякнут. Об этом заявляют экономисты банка Goldman Sachs Алек Филлипс и Тим Крупа в пятницу, 26 мая 2023 года.

При этом оптимистично оценивают вероятность заключения сделки о повышении лимита на государственные заимствования уже в пятницу или субботу, 26 и 27 мая 2023 года.

«Они дают 80-процентную вероятность полноценной сделки, 10-процентную вероятность краткосрочного соглашения и 10-процентную вероятность того, что конгресс не примет меры вовремя», - сказано в материале в материале финансового портала MarketWatch.

Напомним, ранее министр финансов США Дженет Йеллен заявила, что Вашингтон не «дотянет» до 15 июня этого года из-за госдолга и может не суметь оплатить госдолг даже 1 июня текущего года, не говоря уже о середине месяца.