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НовостиПолитика26 мая 2023 14:47

Лавров выразил признательность Китаю за взвешенную позицию по украинскому конфликту

Глава МИД РФ встретился со спецпредставителем КНР по делам Евразии
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Лавров выразил признательность Китаю за взвешенную позицию по украинскому конфликту

Лавров выразил признательность Китаю за взвешенную позицию по украинскому конфликту

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принял спецпредставителя правительства КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэя, подтвердив приверженность Москвы политико-дипломатическому разрешению украинского конфликта.

Как отмечается в заявлении российского внешнеполитического ведомства, Лавров «выразил признательность китайской стороне за взвешенную позицию в отношении украинского кризиса, высоко оценил готовность Пекина играть позитивную роль в его урегулировании», указав также на созданные украинской стороной и «западными кураторами» сильные препятствия «для возобновления мирных переговоров».

Напомним, ранее Ли Хуэй во время встречи со статс-секретарем ФРГ заявил, что позиция Пекина заключается в способствовании скорейшему началу переговоров Москвы и Киева, а также политическому урегулированию конфликта на Украине.

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