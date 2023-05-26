Лавров выразил признательность Китаю за взвешенную позицию по украинскому конфликту Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принял спецпредставителя правительства КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэя, подтвердив приверженность Москвы политико-дипломатическому разрешению украинского конфликта.

Как отмечается в заявлении российского внешнеполитического ведомства, Лавров «выразил признательность китайской стороне за взвешенную позицию в отношении украинского кризиса, высоко оценил готовность Пекина играть позитивную роль в его урегулировании», указав также на созданные украинской стороной и «западными кураторами» сильные препятствия «для возобновления мирных переговоров».

Напомним, ранее Ли Хуэй во время встречи со статс-секретарем ФРГ заявил, что позиция Пекина заключается в способствовании скорейшему началу переговоров Москвы и Киева, а также политическому урегулированию конфликта на Украине.

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