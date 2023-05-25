В Китае готовы поддержать инициативу Европы по Украине, исходящую из первопричин кризиса Фото: Николай Галкин/ТАСС

Пекин готов поддерживать инициативу Европы по урегулированию ситуации на Украине, если она будет исходить из первопричин кризиса. Такое заявление сделал спецпредставитель правительства КНР Ли Хуэй на встрече со статс-секретарем Германии Андреасом Михаэлисом.

— Китай поддерживает европейские страны в том, чтобы они начали с первопричин кризиса, в поиске такого пути, который бы приводил в порядок и первостепенное, и второстепенное, а также в усилиях для долгосрочной стабильности на европейском континенте, — заявил Хуэй.

Также спецпредставитель КНР добавил, что позиция Пекина по ситуации на Украине уже давно понятна и заключается в том, чтобы прилагать усилия для начала мирных переговоров двух сторон и политического урегулирования кризиса.

Хуэй подчеркнул, что всем сторонам стоит начинать с себя и создавать все необходимые условия для начала переговоров, а для этого необходимо взаимное доверие.

Ранее Ли Хуэй заявил, что панацеи для решения украинского кризиса нет, и для скорейшего решения ситуации всем странам необходимо прилагать усилия для начала переговоров.