Путин рассказал, что попробовал иван-чай Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в пятницу, 26 мая, признался, что ему удалось попробовать иван-чай. Производство такого напитка в стране он назвал важным и полезным делом.

«Попробовать удалось, спасибо большое», - ответил Путин на соответствующий вопрос главы союза производителей иван-чая Александра Хлынова в ходе встречи с членами «Деловой России».

Российский лидер отметил, что производство иван-чая является очень важным и полезным делом.

«Мы все чай любим, в том числе и иван-чай. Надеюсь, вы будете процветать, а все любители чая будут наслаждаться вашим замечательным напитком», - отметил Путин, обращаясь к Хлынову.

Напомним, прошлым летом на форуме «Сильные идеи для нового времени» Хлынов попросил президента России поделиться своим мнением по поводу иван-чая. Путин, в свою очередь, сказал, что такой напиток наверняка полезнее, чем Coca-Cola, в которой содержится «одна химия». Российский лидер также пообещал дать указание Минсельхозу РФ по развитию производства иван-чая.