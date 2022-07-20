Путин заявил, что в Кока-Коле содержится одна химия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин в среду, 20 июля, выступая на форуме «Сильные идеи для нового времени» пообещал в скором времени дать указание министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву по развитию производства отечественного горячего напитка иван-чай, выразив уверенность, что растительный напиток гораздо полезнее, чем «какой-нибудь Coca-Cola, где одна химия».

В ходе форума к главе государства Путину обратился Александр Хлынов из союза производителей иван-чая, который предложил развивать в стране производство этого традиционного напитка.

«Действительно, это наверняка полезнее, чем какая-нибудь Coca-Cola, там одна химия», - отметил российский президент, порекомендовав представителю союза производителей иван-чая представить предложения, которые, как оказалось, уже были подготовлены, а также тут же были переданы главе государства.

«Я вам обещаю: сегодня же с соответствующей резолюцией этот документ, а я считаю, что это документ, это важное дело, будет направлен с моей резолюцией министру сельского хозяйства Патрушеву», - добавил российский президент.