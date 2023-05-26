Замглавы МИД России Галузин и спецпредставитель КНР Хуэй обсудили вовлеченность НАТО в конфликт на Украине Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в пятницу, 26 мая, встретился со спецпредставителем Китая Ли Хуэем. В ходе беседы стороны выразили обеспокоенность растущей вовлеченностью стран Североатлантического альянса в украинский конфликт, а также возможными ее опасными последствиями.

«Была выражена обеспокоенность опасными последствиями растущей вовлеченности стран НАТО в украинский конфликт, их действиями по милитаризации Украины путем накачивания ее современным оружием и подготовки военнослужащих ВСУ», - сказано в заявлении МИД РФ, опубликованном по итогам встречи.

Галузин и Хуэй также «с сожалением констатировали» отсутствие реакции западных стран и международных организаций на факты нарушения Киевом международного гуманитарного права и обязательств в сфере прав и свобод человека.

Напомним, ранее в Москве состоялась встреча Хуэя с министром иностранных дел Росии Сергеем Лавровым. В ходе нее глава российского МИД подтвердив приверженность Москвы политико-дипломатическому разрешению украинского конфликта. Лавров также выразил признательность китайской стороне за взвешенную позицию относительно ситуации.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Хуэй в рамках своей поездки по Европе выступил с призывом добиться немедленного прекращения огня на Украине. По его словам, сделать это необходимо при сохранении за Россией ее новых регионов.

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