Актер Андрей Мартынов, звезда фильма «…А зори здесь тихие», попал в реанимацию Фото: кадр из фильма

77-летнего актера Андрея Мартынова, звезду советского фильма «…А зори здесь тихие», экстренно госпитализировали в больницу с передозировкой лекарствами, об этом сообщил портал Starhit.

«Сегодня вечером народного артиста госпитализировали в одну из столичных клиник с сильнейшим отравлением из-за передозировки лекарствами», - говорится в публикации.

Как отмечалось, сейчас медики делают все возможное, чтобы стабилизировать состояние Андрея Леонидовича.

Напомним, актер Андрей Мартынов известен ролями в картинах «…А зори здесь тихие», где сыграл старшину Федота Евграфовича Васкова, и «Белый Бим Черное ухо».

Как писал сайт KP.RU, 24 мая на 84 году жизни скончалась американская певица Тина Тернер. Она умерла после продолжительной болезни в своем доме в швейцарском Кюснахте.

«Тина Тернер, «королева рок-н-ролла», мирно скончалась сегодня в возрасте 83 лет после продолжительной болезни в своем доме в Кюснахте недалеко от Цюриха, Швейцария», – заявил агент артистки.

Артистка внесена в Зал славы рок-н-ролла, являлась обладательницей восьми премий «Грэмми». В 2000-х годах Тернер вошла в Книгу рекордов Гиннесса как сольный исполнитель, продавший самое большое количество билетов на свои концерты.