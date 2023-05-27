МИД РФ: Киевский режим атаковал Кремль дронами без согласования с Западом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киевский режим 3 мая атаковал беспилотниками Кремль без согласования с западными кураторами, но страны Запада воздержались от осуждения и предпочли отмолчаться, об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«3 мая мы стали свидетелями очередного теракта, осуществленного киевским режимом. Фактически имела место попытка покушения на президента России», - сказал Галузин.

Дипломат указал, что данные шаги украинских властей не были согласованы с их западными хозяевами, которые испугались возможной эскалации конфликта.

«Однако публично никто из них эту диверсию не осудил. Отмолчались и профильные международные организации», - отметил Галузин.

Как писал сайт KP.RU, 3 мая Украина совершила попытку нанести удар беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина.

Российские военные и спецслужбы вывели из строя два беспилотника, которые пытались атаковать Кремль.

«В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя», - сказали в администрации президента.