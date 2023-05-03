Пресс-служба Путина сообщила о попытке Украины нанести удар по Кремлю

В ночь на среду, 3 мая, Украина совершила попытку нанести удар беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по кремлевской резиденции президента. Фото: Shutterstock

В ночь на среду, 3 мая, Украина совершила попытку нанести удар беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина. Об этом сообщили в Кремле.

Как уточняют в пресс-службе президента, российские военные и спецслужбы вывели из строя два беспилотника, которые пытались атаковать Кремль. «В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя», - сказано в заявлении администрации российского лидера.

Сообщается, что пострадавших в результате данной атаки нет. Кроме того, в заявлении говорится о том, что на вопрос о возможности публичных мероприятий у президента России Владимира Путина, в том числе в Кремле, данная попытка атаки не повлияла, поэтому его график продолжается без изменений.

В Кремле данную попытку удара со стороны Киева назвали спланированной террористической акцией, а также покушением на главу государства, запланированным в преддверии Дня Победы.

Отмечается, что Москва оставляет за собой право ответить на попытку такого удара «где и когда посчитает нужным».

Напомним, сегодня, 3 мая, ФСБ раскрыла агентурную сеть Министерства обороны Украины, которая намеревалась совершить теракты в Крыму, также был вскрыт канал поставок взрывчатых веществ, шедший из Болгарии.