Воздушная тревога объявлена в нескольких регионах Украины Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Отмечалось, что сигнал тревоги прозвучал в субботу в промежутке времени с 3:46 по 3:48.

Как писал сайт KP.RU, вечером 26 мая воздушная тревога была объявлена в Николаевской области Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области. Позже в Николаевской области Украины прогремели взрывы.

24 мая сигналы прозвучали в Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях, а также на подконтрольных Киеву районах Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

Напомним, что Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары только по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 мая 2022 года.