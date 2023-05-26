Воздушная тревога объявлена в Николаевской области Украины Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена в Николаевской области Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Уточнялось, что сигнал тревоги прозвучал в пятницу около 23 часов вечера.

Как писал сайт KP.RU, 24 мая сразу в семи регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Сигналы прозвучали в Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях, а также на подконтрольных Киеву районах Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее некоторые источники сообщали о взрывах в некоторых областях Украины со слов очевидцев.

23 мая воздушная тревога объявлялась в Киевской, Николаевской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской, Одесской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

Напомним, Вооруженные силы России наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года. После того, как 8 октября был совершен теракт на Крымском мосту, к которому была установлена причастность украинских спецслужб.

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