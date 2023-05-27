Группировка «Юг» сорвала попытку прорыва диверсионно-штурмовой группы ВСУ Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

Российские военные сорвали попытку прорыва через линию фронта украинской диверсионно-штурмовой группы, об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Мотострелковыми и артиллерийскими подразделениями группировки сорвана попытка прорыва через линию фронта украинской диверсионно-штурмовой группы на Александро-Калиновском направлении», - заявил Астафьев.

Он отметил, что авиация группировки нанесла ракетно-бомбовые удары по пункту временной дислокации украинской бригады на Лисичанском направлении.

Как писал сайт KP.RU, Минобороны России сообщили, что расчеты гаубиц «Мста-Б» при помощи осколочно-фугасных снарядов уничтожили опорный пункт ВСУ.

В ведомстве отметили, что на одном из направлений гаубица «Мста-Б» выпустила осколочно-фугасные снаряды, уничтожила опорный пункт противника. Работала по целям, которые выявили разведчики с помощью беспилотника.

13 мая на Купянском направлении российские военные в ходе боевых действий уничтожили украинскую машину ЗРК «Оса».

Также ликвидированы два минометных расчета в районе населенных пунктов Кисловка и Волчанск.