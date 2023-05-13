Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика13 мая 2023 10:13

Российские артиллеристы уничтожили ЗРК «Оса» на Купянском направлении

Военным удалось уничтожить и два минометных расчета
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Российские артиллеристы уничтожили ЗРК «Оса» на Купянском направлении

Российские артиллеристы уничтожили ЗРК «Оса» на Купянском направлении

Фото: REUTERS

На Купянском направлении российские военные в ходе боевых действий уничтожили машину ЗРК «Оса». Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

По словам Зыбинского, артиллерийским огнем была уничтожена ЗРК «Оса» в районе населенного пункта Могрица. Также ликвидированы два минометных расчета в районе населенных пунктов Кисловка и Волчанск. Сергей Зыбинский

«Сорваны пять попыток ротации подразделений украинской армии на передовых позициях в районе населенных пунктов Красное, Первое, Тимковка, Новоселовское и Новомлынск», - отметил Зыбинский, приводит его слова телеграмм-канал Министерства Обороны РФ.

Кроме того, артиллеристы группы «Юг» нанесли удар по пункту временной дислокации нацбатальона "Азов"*(организация запрещена на территории РФ). Также российские военные РФ смогли поразить скопление живой силы 81-й аэромобильной бригады ВСУ и склад с боеприпасами, сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.