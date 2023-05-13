Российские артиллеристы уничтожили ЗРК «Оса» на Купянском направлении Фото: REUTERS

На Купянском направлении российские военные в ходе боевых действий уничтожили машину ЗРК «Оса». Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

По словам Зыбинского, артиллерийским огнем была уничтожена ЗРК «Оса» в районе населенного пункта Могрица. Также ликвидированы два минометных расчета в районе населенных пунктов Кисловка и Волчанск. Сергей Зыбинский

«Сорваны пять попыток ротации подразделений украинской армии на передовых позициях в районе населенных пунктов Красное, Первое, Тимковка, Новоселовское и Новомлынск», - отметил Зыбинский, приводит его слова телеграмм-канал Министерства Обороны РФ.

Кроме того, артиллеристы группы «Юг» нанесли удар по пункту временной дислокации нацбатальона "Азов"*(организация запрещена на территории РФ). Также российские военные РФ смогли поразить скопление живой силы 81-й аэромобильной бригады ВСУ и склад с боеприпасами, сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.