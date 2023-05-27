На Украине хотят вдвое поднять цены на электричество Фото: Иван МАКЕЕВ

Нацкомиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины обратилось с предложением к правительству Украины. Оно заключается в повышении цен на электроэнергию в два раза. Соответствующее письмо было направлено в украинское Минэнерго.

"НКРЭКУ предлагает внести поправки в положение о возложении спецобязанностей по обеспечению доступности электроэнергии для бытовых потребителей с 1 июня и изменить цены на электрическую энергию и с применением единой цены без дифференциации по объемам потребления на уровне 2,88 гривны за кВт·ч", - говорится в письме, пишет РИА Новости.

Авторы идеи считают, что такие изменения помогут увеличить финансовые показатели государственных компаний "Энергоатом" и "Укргидроэнерго". Скорее всего, камин Украины поддержит эту инициативу, сообщает источник в правительстве.

Ранее заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник сообщил о том, что у страны критически мало собственных запасов нефти и нефтепродуктов. Их хватит не более чем на месяц.