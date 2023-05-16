Минэнерго Украины заявило о критически малом запасе топлива в стране

Минэнерго Украины заявило о критически малом запасе нефти и нефтепродуктов Фото: REUTERS

Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник заявил, что у страны критически мало собственных запасов нефти и нефтепродуктов, их хватит не более чем на месяц. Слова чиновника приводятся в соцсетях министерства.

По словам Колесника, в случае прекращения поступлений нефти и нефтепродуктов Украина сможет удовлетворять потребность в них не более 10-30 дней за счет собственной добычи и имеющихся запасов.

«Этого критически мало», - резюмировал замглавы министерства.

По мнению Колесника, Украине нужно сформировать минимальные запасы топлива в объеме до 90 дней среднесуточного чистого импорта или 61 дня среднесуточного внутреннего потребления на случай возникновения непредвиденных ситуаций.

Как ранее писал сайт KP.RU, в апреле Украина перешла к шантажу нефтегазовых компаний. Так, по данным издания Politico, власти страны потребовали у руководства британской нефтегазовой компании Shell передать ей более 1 млрд долларов от продажи ее активов в России.

В декабре прошлого года также сообщалось о перебоях с бензином марки А-95 на заправках в нескольких регионах Украины и в Киеве.

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